Москва21 нояВести.В Одессе на юге Украины случился масштабный блэкаут, практически весь город остался без электроснабжения. Об этом сообщают украинские СМИ.
Почти вся Одесса осталась без света. В городе масштабный блэкаутговорится в публикации одного из местных Telegram-каналов
Министерство энергетики страны в свою очередь сообщило, что ситуация с электричеством в регионе остается сложной.
Ранее компания "Укрэнерго" информировала, что в Киеве и 10 областях Украины зафиксированы перебои с электроснабжением.
Отмечалось, что без электричества осталась часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях, подконтрольной ВСУ части ДНР, а также в украинской столице.