Масштабный блэкаут случился в Одессе, почти весь город остался без электричества

Масштабный блэкаут зафиксирован в Одессе Масштабный блэкаут случился в Одессе, почти весь город остался без электричества

Москва21 ноя Вести.В Одессе на юге Украины случился масштабный блэкаут, практически весь город остался без электроснабжения. Об этом сообщают украинские СМИ.

Почти вся Одесса осталась без света. В городе масштабный блэкаут говорится в публикации одного из местных Telegram-каналов

Министерство энергетики страны в свою очередь сообщило, что ситуация с электричеством в регионе остается сложной.

Ранее компания "Укрэнерго" информировала, что в Киеве и 10 областях Украины зафиксированы перебои с электроснабжением.

Отмечалось, что без электричества осталась часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях, подконтрольной ВСУ части ДНР, а также в украинской столице.