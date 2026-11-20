"Укрэнерго" сообщило об отключениях света в Киеве и десяти областях Украины

Десять регионов Украины и Киев обесточены, сообщило "Укрэнерго" "Укрэнерго" сообщило об отключениях света в Киеве и десяти областях Украины

Москва20 ноя Вести.В Киеве и десяти областях Украины фиксируются перебои с электроснабжением. Об этом сообщила компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

По данным компании, без электричества осталась часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях, подконтрольной ВСУ части ДНР, а также в украинской столице.

Наиболее сложной "Укрэнерго" назвало ситуацию в Одессе, где произошло масштабное отключение электроэнергии в городе и прилегающих районах.

Кроме того, в Полтавской и Харьковской областях действуют аварийные ограничения электроснабжения.

Ранее "Укрэнерго" заявило, что энергетическая система Украины находится в крайне сложном состоянии вследствие повреждений объектов инфраструктуры.