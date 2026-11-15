Москва15 нояВести.В Одесской области свыше 40 тыс. абонентов остались без электричества из-за повреждения объекта энергетики. Об этом говорится в Telegram-канале энергохолдинга "ДТЭК".
41 тысяча семей осталась без светаговорится в заявлении
В компании добавили, что специалисты уже приступили к восстановлению объекта. Однако точные сроки проведения ремонтных работ в холдинге не озвучили.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 15 ноября был нанесен удар по паромному терминалу, управлению порта и электроподстанции в порту Черноморск Одесской области. В ведомстве пояснили, что киевский режим использовал эти объекты для разгрузки и хранения военного имущества, доставляемого на Украину.