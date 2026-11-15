Более 40 тыс. абонентов остались без электричества в Одесской области Под Одессой 41 тыс. абонентов остались без света из-за повреждения энергообъекта

Москва15 ноя Вести.В Одесской области свыше 40 тыс. абонентов остались без электричества из-за повреждения объекта энергетики. Об этом говорится в Telegram-канале энергохолдинга "ДТЭК".

41 тысяча семей осталась без света говорится в заявлении

В компании добавили, что специалисты уже приступили к восстановлению объекта. Однако точные сроки проведения ремонтных работ в холдинге не озвучили.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 15 ноября был нанесен удар по паромному терминалу, управлению порта и электроподстанции в порту Черноморск Одесской области. В ведомстве пояснили, что киевский режим использовал эти объекты для разгрузки и хранения военного имущества, доставляемого на Украину.