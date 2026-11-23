Москва23 нояВести.Крайне сложной назвал ситуацию в Одессе и Одесской области на юге Украины глава киевского режима Владимир Зеленский.
Одесса и область. Уже несколько дней ситуация очень сложнаянаписал он в своем телеграм-канале
21 ноября в Одессе начались масштабные проблемы с электричеством. В понедельник утром местные власти сообщили, что в городе и близлежащих населенных пунктах нет не только света, но также воды и отопления. Из-за отсутствия электричества прекратил работу общественный транспорт.