Зеленский назвал ситуацию в Одессе и области крайне сложной

Зеленский назвал ситуацию в Одессе крайне сложной Зеленский назвал ситуацию в Одессе и области крайне сложной

Москва23 ноя Вести.Крайне сложной назвал ситуацию в Одессе и Одесской области на юге Украины глава киевского режима Владимир Зеленский.

Одесса и область. Уже несколько дней ситуация очень сложная написал он в своем телеграм-канале

21 ноября в Одессе начались масштабные проблемы с электричеством. В понедельник утром местные власти сообщили, что в городе и близлежащих населенных пунктах нет не только света, но также воды и отопления. Из-за отсутствия электричества прекратил работу общественный транспорт.