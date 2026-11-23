Глава военной администрации Одессы Лысак: город остался без света, тепла и воды

В Одессе заявили об отсутствии света, тепла и воды Глава военной администрации Одессы Лысак: город остался без света, тепла и воды

Москва23 ноя Вести.Одесса после взрывов в регионе и повреждений объектов энергетики в минувшие выходные осталась без электричества, тепла и воды. С таким заявлением выступил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, для Одессы "последние двое суток стали испытанием".

Город остался без света, тепла и воды написал Лысак в своем Telegram-канале

Как сообщил глава городской военной администрации, в Одесской области ночью снова была объявлена воздушная тревога.

До этого украинские СМИ сообщали, что общественный транспорт в Одессе перестал работать из-за отсутствия электричества. В "Укрэнерго" назвали крайне сложной обстановку с электроснабжением города.