Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за поездки на фоне проблем в Одессе

Журналист Боуз осудил поездки Зеленского по Европе на фоне кризиса в Одессе Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за поездки на фоне проблем в Одессе

Москва23 ноя Вести.Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике поездки главы киевского режима Владимира Зеленского по странам Европы на фоне тяжелой ситуации в Одессе. Соответствующее заявление журналист разместил на своей странице в X.

Боуз заявил, что город уже третий день остается без света из-за повреждения ключевой инфраструктуры. По его словам, в Одессе нет отопления, воды и электричества.

Пока Зеленский ездит по Европе, стремясь продлить "мясорубку", украинцы замерзают в темноте говорится в публикации

22 ноября в украинской компании "Укрэнерго" сообщили, что ситуация с электроснабжением Одессы и прилегающих районов остается крайне сложной. По данным местного горсовета, в городе остановлена работа электротранспорта, а водоснабжение прекращено в значительной части Одессы и в близлежащих населенных пунктах.