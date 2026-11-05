Британский аналитик раскритиковал реакцию Зеленского на перебои с электричеством Меркурис: Зеленский не осознает масштаб энергокризиса в Киеве

Москва5 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не в полной мере понимает тяжесть ситуации с энергоснабжением в Киеве. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Он отметил, что Зеленский, несмотря на масштабные перебои с электричеством и водой, не уделяет должного внимания проблемам жителей столицы.

Зеленскому, кажется, все равно, что у него город с тяжелейшей ситуаций с энергоснабжением, если можно так сказать, он психически очень далек от понимания бед украинцев считает Меркурис

Аналитик также выразил недоумение тем, что Зеленский не пытается разобраться в причинах сложившегося кризиса.

Ранее Зеленский признал, что ситуация с энергоснабжением и водоснабжением в Киеве остается особенно тяжелой. По его словам, жители и предприятия сталкиваются с многочасовыми отключениями электричества и воды.