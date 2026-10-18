Меркурис: Зеленский взял из воздуха цифру в 20 миллионов беженцев

Меркурис уличил Зеленского в преувеличении числа украинских беженцев Меркурис: Зеленский взял из воздуха цифру в 20 миллионов беженцев

Москва18 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский преувеличивает угрозу миграционного кризиса в Европе из-за возможного наплыва 20 миллионов украинских беженцев.

Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

Зеленский снова взял эту цифру из воздуха. Я видел отчеты, согласно которым население на всей подконтрольной Киеву территории составляет от 20 до 25 миллионов человек сказал Меркурис

Он отметил, что даже западная финансовая и военная помощь Украине не смогла остановить продвижение ВС РФ, поэтому европейцам уже пора отправляться в Москву на переговоры.

Почему никто не предлагает очевидное решение, находящееся у всех на виду: взять трубку, позвонить [главе МИД РФ Сергею] Лаврову и сказать ему, что европейская делегация едет в Москву, чтобы согласиться на мирные условия добавил аналитик

Ранее стало известно, что свыше 600 тысяч беженцев с Украины въехали в Приднестровье с февраля 2022 года. При этом большая часть приехавших в республику украинских беженцев после регистрации направилась в страны Евросоюза.

Однако в октябре 2026 года сообщалось, что прирост числа украинских беженцев, пользующихся временной защитой в Евросоюзе, после ужесточения правил ее предоставления в августе снизился почти в шесть раз по сравнению с июлем.