Москва16 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил странам Европы новым миграционным кризисом. По его словам, если Украина проиграет, то 20 миллионов украинцев поедут в Европу. Об этом Зеленский сказал на полях саммита ЕС в Брюсселе.

А что будет, если мы падем? Сколько тогда? Не знаю. В Европу приедут 20 миллионов украинцев ... Для меня это совершенно очевидно сказал Зеленский, его слова привело РИА Новости

В 2025 году страны Евросоюза зарегистрировали почти 670 тысяч новых заявлений на предоставление убежища и предоставили свыше 683 тысяч новых статусов временной защиты украинцам, следовало из опубликованных в июне данных Евростаа. Это произошло несмотря на дискуссии об ужесточении миграционной политики и борьбе с нелегальной миграцией.