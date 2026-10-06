Эксперт объяснил, почему Киев не сможет за счет ЕС закрыть дефицит локомотивов Эксперт Куликов: Киев не сможет закрыть дефицит локомотивов за счет Европы

Москва6 окт Вести.Острый дефицит локомотивов на Украине не получится закрыть за счет поставок техники из Европы. Страны ЕС используют колею шириной 1435 мм, а советский стандарт - 1520 мм. Об этом рассказал председатель российского Межрегионального профсоюза железнодорожников Евгений Куликов.

В беседе с MK.RU он пояснил, что европейские локомотивы физически не смогут встать на украинские рельсы. При этом модернизировать их не представляется возможным.

Теоретически это возможно, но практически - нереально. Потому что придется менять не только колесные пары, но и все навесное оборудование. При этом габариты будут меняться, колесные пары будут торчать. Поэтому все это очень и очень сложно пояснил Куликов

Он указал, что Киев может получить подходящие локомотивы от Словакии и Литвы. В этих странах уже выразили готовность отправить несколько единиц техники. Куликов добавил, что обсуждается и поставка локомотивов из Азербайджана, но переправить их смогут только по Черному морю. Сухопутный путь через территорию России такому грузу недоступен.

Ранее депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что дефицит локомотивов обернется катастрофой для Украины. По ее словам, последствия наступят уже в скором времени, если власти ничего не предпримут.