Reuters: киевские рестораны не выдерживают энергокризиса и закрываются Reuters: в Киеве массово закрываются кафе из-за блэкаута и падения посещаемости

Москва24 ноя Вести.Десятки кафе, ресторанов и небольших закусочных в Киеве прекращают работу. Причиной стали обострение энергетического кризиса и резкое падение посещаемости, сообщает Reuters. Одни заведения закрываются окончательно, другие приостанавливают деятельность до весны.

На Крещатике, некогда одной из самых оживленных улиц украинской столицы, все чаще можно увидеть пустующие помещения, которые владельцы сдают в аренду. Помимо участившихся воздушных тревог, по ресторанному бизнесу ударили продолжительные отключения электричества и воды, подорожание топлива, нехватка персонала и ограничения комендантского часа.

Когда сирены звучат около 20 часов в сутки, люди не приходят в центр, если в этом нет необходимости приводит агентство слова владелицы ресторанной сети Gastro Family Елены Борисовой

Ее компания закрыла два заведения в Киеве, еще два приостановили работу до апреля. Сеть Pesto Cafe временно отказалась от работы семи из 20 ресторанов в столице и ее окрестностях. По данным Национальной ассоциации ресторанов Украины, выручка отдельных заведений в сентябре упала в десять раз.

Рестораторы пытаются приспособиться к новым условиям: закупают генераторы, устанавливают резервуары для воды и разрабатывают специальные меню на случай отключения коммунальных систем. Однако финансовые резервы некоторых предпринимателей уже исчерпаны.

20 ноября после серии ответных ударов по энергетической инфраструктуре без электричества остались потребители в Киеве и десяти областях Украины. В ряде регионов энергетикам пришлось отказаться от плановых графиков в пользу аварийных отключений. Украинские атомные электростанции также сократили выработку электричества из-за повреждений сетей.