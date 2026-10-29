В Киеве закрылись около 20 заведений Около 20 заведений в Киеве прекратили работу из-за кризиса

Москва29 окт Вести.За последнее время в Киеве из-за кризиса закрылись около 20 заведений. Среди них рестораны, кафе, кондитерские и книжные магазины, сообщают украинские СМИ.

Ранее отмечалось, что из-за кризиса украинского бизнеса в Киеве массово распродают кафе, рестораны и магазины. Украинское издание "Инсайдер" писало о росте числа предложений о продаже готового бизнеса — от кофеен и ресторанов до салонов красоты и магазинов. Причинами называли спад спроса и кадровый голод.

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером 28 октября в центральной части Киева. Причины и число обесточенных абонентов на данный момент не называются. По данным сайта официальной карты воздушных тревог Украины, в Обуховском районе Киева сирена звучала трижды за сутки.