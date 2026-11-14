В Киеве третий месяц подряд закрываются кафе и рестораны Кафе и рестораны в Киеве продолжают уходить с рынка

Москва14 ноя Вести.Киевские кафе и рестораны закрываются третий месяц подряд - от небольших заведений до известных сетей. Об этом сообщают украинские издания.

По данным ресурса "Znaj.org", в октябре с рынка ушло заведение Salateira, у которого еще летом было 12 ресторанов в украинской столице и планы по расширению. По данным исследования, на которое ссылается ресурс, осенью посещаемость заведений снизилась на 20%, при этом расходы бизнеса продолжают расти.

Отмечается, что часть заведений не закрывается окончательно, а берет зимнюю паузу. Однако возвращение таких заведений весной будет зависеть от финансов и договоренностей с арендодателями.

По данным исследования, с 1 сентября по 18 октября 2026 года посещаемость киевских заведений упала на 20% год к году, выручка - на 5%, тогда как средний чек вырос на 15%. Гости тратят больше за один визит, но приходят реже.

В Киеве работают около 3,5 тыс. ресторанов и кафе и еще 1,2 тыс. кофеен и небольших пекарен. С августа по октябрь на продажу выставили более 500 заведений, около 150 уже продали или закрыли. Крупные сети переживают кризис, закрывая слабые точки, а независимым кафе без финансовой подушки приходится сложнее.

В апреле сообщалось, что на Украине массово закрываются заведения общепита из-за роста цен на электроэнергию и снижения потока клиентов.