Москва2 нояВести.В октябре 2026 года торговые центры на Украине не работали в среднем треть месяца. Об этом сообщают украинские СМИ.
Уточняется, что причиной сбоя в работе стали воздушные тревоги, продолжительность которых побила очередной рекорд.
В октябре 2026 года этот показатель достиг 32,5%, что на 1,7% выше, чем в сентябреотмечают СМИ со ссылкой на Украинский совет торговых центров
В среднем в октябре ТЦ не работали 9,8 рабочих дня.
По информации украинских изданий, с 4 декабря власти планировали запретить работать бизнесу во время "желтой" тревоги без укрытия, однако разрешили подготовиться к новым правила до 4 марта.