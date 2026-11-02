Торговые центры на Украине не работали в октябре треть месяца

На Украине торговые центры не работали треть октября Торговые центры на Украине не работали в октябре треть месяца

Москва2 ноя Вести.В октябре 2026 года торговые центры на Украине не работали в среднем треть месяца. Об этом сообщают украинские СМИ.

Уточняется, что причиной сбоя в работе стали воздушные тревоги, продолжительность которых побила очередной рекорд.

В октябре 2026 года этот показатель достиг 32,5%, что на 1,7% выше, чем в сентябре отмечают СМИ со ссылкой на Украинский совет торговых центров

В среднем в октябре ТЦ не работали 9,8 рабочих дня.

По информации украинских изданий, с 4 декабря власти планировали запретить работать бизнесу во время "желтой" тревоги без укрытия, однако разрешили подготовиться к новым правила до 4 марта.