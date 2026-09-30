Москва30 сенВести.Украина теряет по 45 миллионов долларов дохода в час из-за простоя предприятий во время воздушной тревоги. Об этом сообщила газета Guardian со ссылкой на комментарий министра экономики Украины Александра Кравченко.
Каждый час работы ракетной тревоги обходится Украине приблизительно в 45 миллионов долларов из-за простоя предприятийсказано в материале на сайте издания
Как отмечается в статье, включенная воздушная тревога вынуждает сотрудников компаний покидать рабочие места, останавливая работу предприятия на время угрозы. Таким образом, экономика Украины несет заметные убытки даже за счет работоспособных предприятий.
Постоянные воздушные тревоги, в некоторых областях длящиеся по 10 часов в день, обусловлены неготовностью украинской армии к борьбе с новыми дронами Вооруженных сил (ВС) РФ, заявил западным журналистам Кравченко. По его информации, только в этом году промышленность Украины понесла ущерб около 10 миллиардов долларов.
В ответ на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военнослужащие наносят удары по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые украинские боевики используют совместно с натовскими специалистами.
Ранее генеральный директор группы компаний "Метинвест" Александр Водовиз заявил о критической ситуации в сфере выплавки стали Украины: все металлургические заводы страны разрушены.