Украина теряет по $45 млн за час простоя предприятий во время воздушных тревог Guardian: час простоя предприятий из-за воздушной тревоги стоит Украине $45 млн

Москва30 сен Вести.Украина теряет по 45 миллионов долларов дохода в час из-за простоя предприятий во время воздушной тревоги. Об этом сообщила газета Guardian со ссылкой на комментарий министра экономики Украины Александра Кравченко.

Каждый час работы ракетной тревоги обходится Украине приблизительно в 45 миллионов долларов из-за простоя предприятий сказано в материале на сайте издания

Как отмечается в статье, включенная воздушная тревога вынуждает сотрудников компаний покидать рабочие места, останавливая работу предприятия на время угрозы. Таким образом, экономика Украины несет заметные убытки даже за счет работоспособных предприятий.

Постоянные воздушные тревоги, в некоторых областях длящиеся по 10 часов в день, обусловлены неготовностью украинской армии к борьбе с новыми дронами Вооруженных сил (ВС) РФ, заявил западным журналистам Кравченко. По его информации, только в этом году промышленность Украины понесла ущерб около 10 миллиардов долларов.

В ответ на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военнослужащие наносят удары по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые украинские боевики используют совместно с натовскими специалистами.

Ранее генеральный директор группы компаний "Метинвест" Александр Водовиз заявил о критической ситуации в сфере выплавки стали Украины: все металлургические заводы страны разрушены.