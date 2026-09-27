В сентябре тревога в Киеве звучала 176 часов, больше чем за все лето

В сентябре воздушная тревога в Киеве звучала дольше, чем за все лето В сентябре тревога в Киеве звучала 176 часов, больше чем за все лето

Москва27 сен Вести.С 1 сентября воздушная тревога объявлялась в Киеве 161 раз. Общая продолжительность предупреждений превысила 176 часов. Об этом сообщил Telegram-канал "Военная Хроника".

Всего за три летних месяца воздушная тревога в столице Украины запускалась 221 раз, в сумме сигнал звучал 171 час 30 минут или семь дней.

До 16 августа воздушные тревоги объявлялись в среднем на 1,2 часа в сутки. С 17 августа это уже 6,1 часа, то есть в пять раз дольше. Сентябрь еще не закончился, а часов тревоги в нем уже больше, чем в июне, июле и августе вместе взятых говорится в публикации

Ранее сообщалось, что после ударов ВС РФ по объектам в Киеве, связанным с ВСУ, в стране прекратилось вещание минимум четырех телеканалов.

27 сентября взрыв в Киеве повредил здание с главным офисом "Киевстара", который предоставляет услуги связи для украинских вооруженных сил.