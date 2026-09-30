Москва30 сенВести.Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's урезала меню на Украине из-за проблем в поставках продуктов, сообщило представительство американской компании в стране. Такую меру в компании назвали временной.
Мы временно переходим на сокращенное меню во всех ресторанах McDonald's на Украинеговорится в сообщении компании, которое было опубликовано в соцсети Instagram (запрещена в РФ).
СМИ уже неоднократно сообщали о проблемах в снабжении магазинов во многих украинских городах. Так в начале сентября The Guardian указывала, что дефицит продуктов в Киеве сделал жизнь горожан мучительной и невыносимой.
А 28 сентября стало известно, что в крупную украинскую торговую сеть "АТБ" уже полторы недели не поступает гречка. По данным СМИ, в большинстве магазинов образовался дефицит продуктов первой необходимости.