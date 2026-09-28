На Украине в течение полутора недель наблюдается нехватка гречки На Украине полторы недели наблюдается дефицит гречки

Москва28 сен Вести.Гречка не поступает в крупную украинскую торговую сеть "АТБ" уже полторы недели. Об этом сообщило издание "Телеграф".

В большинстве магазинов образовался дефицит продуктов первой необходимости. По информации анонимного источника в "АТБ", несмотря на стабильные поставки других круп, муки и подсолнечного масла, в магазинах торговой сети наблюдается острая нехватка гречки. Такая ситуация вызвана отсутствием поставок, сообщает ТАСС.

Ситуацию с ажиотажным спросом на сахар источник назвал временной. Товар регулярно поступает, но быстро разбирается покупателями.

В последнее время поступают сообщения о проблемах со снабжением магазинов во многих городах Украины, в том числе в Киеве и на западе страны. Министр аграрной политики и продовольствия Украины советовал гражданам иметь недельный запас продуктов из-за сбоев в поставках со складов в магазины.