Киевляне жалуются на подорожание продуктов Жители Киева рассказали о подорожании и дефиците продуктов

Москва8 сен Вести.Жители Киева рассказали о подорожании и дефиците ряда продуктов в украинской столице. Об этом пишет KP.RU.

По словам одной из жительниц, в продуктовых магазинах стали продавать меньше овощей и фруктов. При этом, добавила она, на рынках эта продукция стала дороже.

С полок супермакетов стремительно исчезают скоропортящиеся продукты, крупы, растительное масло, яйца, мясо, сыры, молочка. Для того, чтоб снизить хоть как-то ажиотаж, продавцы сетей "АТБ" и "Сельпо" выдают ограниченное количество товара в одни руки. Например, нельзя купить более 5 кг курятины в одни руки, более 6 десятков яиц, более 3 упаковок макаронных изделий и пакетов круп рассказала другая киевлянка

Ранее стало известно, что в украинских городах в крупных торговых сетях образовались очереди. Как сообщалось, покупатели массово скупают продукты питания и другие товары первой необходимости.