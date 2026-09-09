"Мучительно и невыносимо": СМИ пишут о дефиците продуктов в Киеве Guardian: нехватка продуктов в Киеве сделала жизнь населения невыносимой

Москва9 сен Вести.Дефицит продуктов в Киеве сделал жизнь населения украинской столицы мучительной и невыносимой. Об этом пишет газета Guardian.

В публикации говорится о перебоях в поставках продуктов из-за проблем с логистикой. Ряду сетей магазинов удалось избежать дефицита, однако путем поднятия цен.

Мучительно и невыносимо: в Киеве начался дефицит продуктов пишут журналисты

По информации Guardian, чиновники на Украине подтверждают факт роста цен, однако говорят о повышении лишь на 2,5%. В действительности этот показатель может быть по меньшей мере вдвое больше, заявляют представители розничных сетей, с которыми пообщалось издание.

Ранее киевляне пожаловались на подорожание продуктов в магазинах столицы.