Москва9 сенВести.Дефицит продуктов в Киеве сделал жизнь населения украинской столицы мучительной и невыносимой. Об этом пишет газета Guardian.
В публикации говорится о перебоях в поставках продуктов из-за проблем с логистикой. Ряду сетей магазинов удалось избежать дефицита, однако путем поднятия цен.
Мучительно и невыносимо: в Киеве начался дефицит продуктовпишут журналисты
По информации Guardian, чиновники на Украине подтверждают факт роста цен, однако говорят о повышении лишь на 2,5%. В действительности этот показатель может быть по меньшей мере вдвое больше, заявляют представители розничных сетей, с которыми пообщалось издание.
Ранее киевляне пожаловались на подорожание продуктов в магазинах столицы.