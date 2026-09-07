Москва7 сенВести.Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине объявила о временной недоступности некоторых позиций в меню из-за проблем со снабжением продуктами. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на заявление компании.
Там отметили, что в настоящий момент прорабатывают с логистическим партнером различные варианты стабильной поставки продукции.
Из-за задержек в поставках, вызванных частыми и длительными воздушными тревогами, некоторые позиции могут быть недоступны в отдельных ресторанахговорится в публикации
Компания также призвала посетителей проверять меню конкретных заведений перед заказом.
Ранее стало известно, что в украинских городах в крупных торговых сетях образовались очереди. Как уточнялось, покупатели массово скупают продукты питания, а также другие товары первой необходимости.