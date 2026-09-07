McDonald's на Украине столкнулся с проблемами со снабжением продуктами

Некоторые позиции из меню McDonald's стали недоступны на Украине McDonald's на Украине столкнулся с проблемами со снабжением продуктами

Москва7 сен Вести.Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине объявила о временной недоступности некоторых позиций в меню из-за проблем со снабжением продуктами. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на заявление компании.

Там отметили, что в настоящий момент прорабатывают с логистическим партнером различные варианты стабильной поставки продукции.

Из-за задержек в поставках, вызванных частыми и длительными воздушными тревогами, некоторые позиции могут быть недоступны в отдельных ресторанах говорится в публикации

Компания также призвала посетителей проверять меню конкретных заведений перед заказом.

Ранее стало известно, что в украинских городах в крупных торговых сетях образовались очереди. Как уточнялось, покупатели массово скупают продукты питания, а также другие товары первой необходимости.