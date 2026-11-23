Москва23 ноя Вести.Российские военные наносят удары по энергосистеме Украины, чтобы раздробить ее на отдельные элементы и снизить производственные возможности военно-промышленного комплекса. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал военный обозреватель Андрей Союстов.

Удары по энергосистеме Украины направлены в первую очередь на снижение производственных возможностей предприятий ВПК. То, о чем сейчас заговорил Зеленский, отмечали иностранные наблюдатели еще год назад. Речь идет о стремлении Вооруженных сил России своими ударами рассечь единую энергосистему Украины на отдельные и изолированные друг от друга элементы отметил эксперт

По его словам, эта работа ведется достаточно эффективно.

Сейчас идет более тонкая работа сказал Союстов

Он отметил, что сейчас Киев, Днепропетровск, Харьков, Кривой Рог, Одессу изолируют от трех главных оставшихся в расположении киевского режима источников электроэнергии и трех действующих АЭС. По его мнению, работа ведется достаточно эффективно.