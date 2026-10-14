Москва14 октВести.Российский журналист Александр Коц в статье для KP.RU разобрал удары по энергоструктуре Киева. Он считает, что наша армия сначала уничтожает собственную генерацию города, потом перерезает линии, по которым ток приходит снаружи.
В 05:32 на левом берегу Киева погас свет. Следом — местами и на правом. К утру ДТЭК, крупнейшая частная энергокомпания Украины, ввела аварийные отключения сразу в пяти районах. Графиков там больше нет; свет дают, когда получится.
Мэр Киева Виталий Кличко официально отделался формулой "несколько энергообъектов столицы". Подробности, видимо, засекречены вместе с масштабомполагает журналист
По его словам, замысел прозрачен.
Сначала гасят собственную генерацию города, потом перерезают линии, по которым ток приходит снаружи.считает Александр Коц
Зеленский, добавил он, второй вечер подряд жалуется: партнеры, читай американская разведка, не предупредили о пусках, ракеты засекли "фактически на подлете".