Москва14 окт Вести.Российский журналист Александр Коц в статье для KP.RU разобрал удары по энергоструктуре Киева. Он считает, что наша армия сначала уничтожает собственную генерацию города, потом перерезает линии, по которым ток приходит снаружи.

В 05:32 на левом берегу Киева погас свет. Следом — местами и на правом. К утру ДТЭК, крупнейшая частная энергокомпания Украины, ввела аварийные отключения сразу в пяти районах. Графиков там больше нет; свет дают, когда получится.

Мэр Киева Виталий Кличко официально отделался формулой "несколько энергообъектов столицы". Подробности, видимо, засекречены вместе с масштабом полагает журналист

По его словам, замысел прозрачен.

Сначала гасят собственную генерацию города, потом перерезают линии, по которым ток приходит снаружи. считает Александр Коц

Зеленский, добавил он, второй вечер подряд жалуется: партнеры, читай американская разведка, не предупредили о пусках, ракеты засекли "фактически на подлете".