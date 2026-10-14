Все ТЭЦ Киева и крупнейший энергообъект Киевской области повреждены СМИ Украины: повреждения получили все ТЭЦ Киева

Москва14 окт Вести.Повреждения в результате взрывов получили все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Киева, а также крупнейший энергообъект Киевской области - Трипольская ТЭС. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его информации, этой ночью и утром фиксируются удары по всем теплоэлектроцентралям столицы Украины. В области повреждены Трипольская ТЭС, а также подстанции "Киевская" и "Новокиевская".

Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе ночного удара армия России поразила объекты инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, используемые в интересах украинского военно-промышленного комплекса и ВСУ.