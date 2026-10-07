SHOT: ВС РФ нанесли удары по военной и энергетической инфраструктуре ВСУ

ВС РФ нанесли удар по Трипольской ТЭС в Киевской области SHOT: ВС РФ нанесли удары по военной и энергетической инфраструктуре ВСУ

Москва7 окт Вести.Серия взрывов прогремела ночью в Киеве и Киевской области. Как сообщает Telegram-канал SHOT, были поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.

По предварительным данным, среди них оказалась крупнейшая электростанция – Трипольская ТЭС.

В публикации отмечается, что первые взрывы прозвучали около 3.15. Канал сообщает, что было выпущено около 20 ракет, в том числе "Ониксы", "Искандеры" и "Цирконы". После серии ударов в Оболонском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах произошли пожары.

Кроме того, ВС РФ поразили склады с вооружением и комплектующими для БПЛА Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, взрывы также прозвучали в Кременчуге и Днепре.

Ранее также сообщалось, что российские силы поразили ряд центров обработки данных (ЦОД) на территории крупных городов Украины.