Москва7 октВести.Серия взрывов прогремела ночью в Киеве и Киевской области. Как сообщает Telegram-канал SHOT, были поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.
По предварительным данным, среди них оказалась крупнейшая электростанция – Трипольская ТЭС.
В публикации отмечается, что первые взрывы прозвучали около 3.15. Канал сообщает, что было выпущено около 20 ракет, в том числе "Ониксы", "Искандеры" и "Цирконы". После серии ударов в Оболонском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах произошли пожары.
Кроме того, ВС РФ поразили склады с вооружением и комплектующими для БПЛА Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении.
По информации Telegram-канала, взрывы также прозвучали в Кременчуге и Днепре.
Ранее также сообщалось, что российские силы поразили ряд центров обработки данных (ЦОД) на территории крупных городов Украины.