Москва24 ноя Вести.Проблемы с электричеством, отоплением, водой в Киеве могут спровоцировать бунты. Такое мнение ИС "Вести" высказал бывший депутат Верховной рады Украины, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Сегодня все понимают: в Киеве не просто холодно, в Киеве начнутся бунты. Люди уже перекрывают улицы, требуя света, тепла, но власть этого не может дать. И если власть не приходит и не решает проблемы, тогда люди идут к власти. Поэтому сегодня Зеленский пытается сделать в Киеве крайним Кличко, а Кличко все будет делать для того, чтобы крайним сделать Зеленского