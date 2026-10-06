Верховная рада готовится к переезду из-за страха перед протестующими украинцами Олейник: Рада готовится к переезду из-за страха перед протестами украинцев

Москва6 окт Вести.Верховная рада Украины заложила деньги на переезд в другое здание не из-за страха ракетной атаки, а потому что боится прихода протестующих украинцев. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил экс-депутат Рады, член совета Международного общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

Он отметил, что уже видит признаки готовящегося восстания на Украине.

Они сейчас уже заложили деньги на то, чтобы переместить работу парламента в другое место. Я уверен, где-то во Львове или Ивано-Франковске. А почему? Они что, думаете, боятся ракет? Так не бьют по зданиям правительства и парламента! Они боятся прихода людей… Холод и голод – не родная тетка, и не заставит людей думать о выживании. Первое требование – это будет экономическое, как всегда. Перекрывать будут дороги, будут что-то делать другое, идти к депутатам, требовать проведения сессий. И я это рекомендую заявил Олейник

Он посоветовал украинцам подключить местных депутатов, которые в свою очередь призовут Раду сесть за стол переговоров с Россией и закончить войну.

Ранее сообщалось, что жители Киева устроили в центре города акцию протеста с требованием завершения украинского конфликта. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук отметил, что киевляне вышли на Майдан вопреки страху репрессий, запугиванию и давлению со стороны властей.