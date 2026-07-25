Депутат Дубинский: митинги на Украине проходят из-за борьбы за власть и деньги

Депутат Рады Дубинский объяснил, почему на Украине проходят митинги Депутат Дубинский: митинги на Украине проходят из-за борьбы за власть и деньги

Москва25 июл Вести.Протестные митинги на Украине, охватившие многие города, происходят из-за передела сфер влияния и ради удовлетворения финансовых аппетитов, они не смогут привести к качественной перезагрузке. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, у "картонных протестов" на Украине нет видимого лидера с политическими требованиями смены власти или ее модели.

Борьба идет за передел сфер влияния внутри существующей системы, что никакой качественной перезагрузки принести не может. Происходит симуляция изменений при неизменном курсе на продолжение войны написал Дубинский в своем Telegram-канале

Депутат Рады предположил, что решения предпринимаются не для достижения результата, а для удовлетворения аппетитов тех, кто зарабатывает на конфликте. Результатом протестов станет ухудшение положения Украины на фронте, заключил Дубинский.

В Киеве уже десятый день не стихают массовые протесты, получившие название "картонный майдан". Участники акций у театра имени Франко в центре Киева продолжают требовать восстановления Михаила Федорова в должности министра обороны.