Москва24 ноя Вести.Украинские артисты массово покидают город Киев. Об этом пишет украинское издание "Страна" со ссылкой на ТСН.

В материале сказано, что многие из тех, кто собирался провести зиму в украинской столице, меняют планы из-за проблем с электроснабжением, водой и отоплением.

Из Киева уже уехали Елена Кравец, Ирина Сопонару, Назар Заднепровский, Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк, Алина Блажкевич, Светлана Тарабарова, Виктория Маремуха, рэперша alyona alyona (Алена Савраненко. – Прим. ред.), Монро и другие говорится в публикации

По информации журналистов, некоторые артисты уезжают на запад Украины, а другие – за рубеж. Авторы публикации добавили, что некоторые из уехавших рассматривают переезд как временный шаг.

Накануне СМИ сообщали о взрывах в Киеве.