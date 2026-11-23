Москва23 ноя Вести.Украинский конфликт открыл доступ к большим финансовым потокам для элиты на Украине, рассказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести".

По его словам, многие украинцы с началом конфликта переехали в Европу, ОАЭ, а кто побогаче - на курорты в Куршевель и Монако. За ними же уехали и артисты, которые "охотятся за их кошельками".

Пересиживают войну именно там. Там достаточно большая концентрация украинцев, и они прекрасно себя чувствуют. Война ... открыла им большие возможности к большим финансовым потокам, к высочайшему уровню коррупции, что сделало их неимоверно богатыми людьми сказал Килинкаров

По его словам, то, к чему люди стремились десятилетиями, украинские богачи это получили за какие-то три-четыре-пять лет.