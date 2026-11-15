Sohu: судьба Украины висит на волоске из-за предстоящей зимы Sohu: судьба Украины зависит от предстоящей зимы

Москва15 ноя Вести.Будущее Украины оказывается под угрозой на фоне приближения суровой зимы. Об этом сообщает издание Sohu.

В публикации отмечается, что условия жизни в украинских городах становятся все тяжелее из-за разрушения критически важной инфраструктуры. По оценке автора материала, с приближением зимы ситуация для Украины становится крайне неопределенной и опасной.

Автор также подчеркнул, что если мирное соглашение не будет достигнуто до наступления зимы, некоторые крупные украинские города могут стать практически непригодными для жизни.

22 августа сообщалось, что предстоящая зима может стать для Украины самой тяжелой с 2014 года.