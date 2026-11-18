В Британии напуганы ответом России на попытку ущемить ее права в G20 Daily Express: Россия направила Великобритании зловещее предупреждение по G20

Москва18 ноя Вести.Британская газета Daily Express назвала "зловещим" предупреждение МИД России о серьезных последствиях, которые ждут Великобританию в случае, если она попытается ограничить участие РФ в саммите G20 в Манчестере в 2027 году.

Так издание прокомментировало слова посла по особым поручениям МИД РФ Марата Бердыева, который заявил, что Лондон будут ожидать серьезные последствия при любых попытках ущемить права России.

Россия направила Великобритании зловещее предупреждение о попытках ограничить участие России в саммите G20 говорится в публикации

Ранее премьер Британии Энди Бернем заявил, что не планирует приглашать президента России Владимира Путина на саммит G20 в Манчестере.

Встреча лидеров G20 в Великобритании запланирована на 27-28 ноября 2027 года.