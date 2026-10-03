Россия намерена принять участие в саммите G20 в Великобритании в 2027 году Шерпа Агафонов: Россия планирует участвовать в саммите G20 в Великобритании

Москва3 окт Вести.Россия планирует участвовать в мероприятиях Группы двадцати (G20), которые Великобритания проведет в 2027 году. Об этом 3 октября сообщил шерпа РФ в G20 Денис Агафонов.

Мы как Россия, я как представитель в этом процессе, как шерпа, мы планируем и настроены принимать участие сказал Агафонов на пресс-конференции в Вашингтоне, его слова привело РИА Новости

Россия, как подчеркнул Агафонов, остается полноправным участником G20. Он отметил, что пока преждевременно рассуждать о возможных попытках Лондона ограничить участие РФ, однако такие действия он назвал недальновидными.

Проведение саммита без полного состава участников, по словам Агафонова, подрывало бы легитимность формата G20, а также не позволило бы принимать решения консенсусом.

Британская сторона, как добавил шерпа РФ, уже обозначила ряд тем, которые планирует сделать приоритетными в период своего председательства. Эти вопросы, по оценке Агафонова, заслуживают широкого обсуждения с участием России.

Агафонов также указывал на то, что договоренности, которых удалось достичь к этому моменту в ходе мероприятий по линии G20 в США, в целом отвечают подходам и приоритетам России. Он также отметил, что российские переговорщики стараются последовательно достигать целей и задач, которые определяет руководство страны и они ставят перед собой сами.