Бернем не собирается приглашать Путина на саммит G20 в Манчестере в 2027 году

Премьер-министр Британии высказался о приглашении Путина на саммит G20 2027 года Бернем не собирается приглашать Путина на саммит G20 в Манчестере в 2027 году

Москва5 ноя Вести.Президент России Владимир Путин не будет приглашен на саммит лидеров G20, запланированный на 2027 год в Манчестере. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем.

Как сообщил журналист The Economist Хьюго Гай в соцсети X, на вопрос о возможном приглашении российского лидера британский политик ответил отрицательно.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что хотел бы видеть Владимира Путина на саммите G20 в Майами в 2026 году, однако не знает, приедет ли он. Мероприятие пройдет с 14 по 15 декабря.

Саммит в Манчестере 2027 года запланирован на 27-28 ноября 2027 года.