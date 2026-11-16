МИД РФ направил сигнал Лондону: давление на Москву в G20 чревато последствиями МИД России: Лондон должен учесть последствия давления на Москву в G20

Москва16 ноя Вести.Если Великобритания в рамках своего председательства в "Большой двадцатке" (G20) в 2027 году попробует ограничить права России, то Лондону это дорого обойдется.

Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев, курирующий связанные с G20 и АТЭС вопросы.

Дипломат обратил внимание, что пока Лондон не обозначил, как именно намерен поступать с российским участием в мероприятиях G20, проводимых на территории королевства.

В этой связи Бердыев напомнил, что у страны-председателя "двадцатки" нет права навязывать свою волю и единолично решать, кто будет допущен к работе в этом формате.

Посмотрим, как в реальности будет вести себя Лондон. Ясно одно: ущемление им российских прав бесследно не останется. Любые эскапады на этот счет будут иметь серьезные последствия. Считали бы оптимальным избежать такого сценария предупредил посол

Ранее Бердыев объяснил, почему возможное присутствие на декабрьском саммите "Группы двадцати" в США главы киевского режима Владимира Зеленского способно испортить мероприятие.