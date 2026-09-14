Москва14 сен Вести.Группа двадцати (G20) должна вести равноправный диалог и обеспечивать учет интересов стран глобального Юга и Африки. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в своем Telegram-канале.

"Двадцатка" должна оставаться ключевым глобальным центром экономического управления. Важно, чтобы она продолжала вести равноправный диалог, концентрироваться на экономических задачах и обеспечивать учет интересов стран глобального Юга и Африки говорится в публикации

Дипломат также отметил, что Россия воспринимает ЮАР "в качестве неотъемлемого члена G20". В частности, поэтому в 2025 году Москвы всячески способствовала успеху первого председательства G20 на Африканском континенте под руководством данной республики.

Также Бердыев заявил, что Россия вместе с коллегами из БРИКС намерена добиваться реализации договоренностей вахт его членов в "двадцатке" в 2022-2025 году. Это же, добавил он, подчеркнуто в декларации саммита объединения, который прошел в Нью-Дели 12 сентября.