Буэнос-Айрес потребовал от Британии приостановить добычу нефти у Фолклендов

Аргентина потребовала от Британии приостановить добычу нефти у Фолклендов Буэнос-Айрес потребовал от Британии приостановить добычу нефти у Фолклендов

Москва10 ноя Вести.Аргентина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием обязать Великобританию временно прекратить разработку ресурсов на шельфе Фолклендских (Мальвинских) островов, заявил советник МИД страны Марио Оярсабаль.

Поводом для обращения стала подготовка Великобритании к разработке нефтяного месторождения Sea Lion. В начале октября глава британского МИД Эд Милибэнд одобрил этот проект. По данным газеты Telegraph, израильская компания Navitas, владеющая долей в месторождении, подтвердила намерение начать бурение. Запасы Sea Lion оцениваются примерно в 1,7 миллиарда баррелей нефти.

Господин президент, уважаемые члены трибунала, Аргентина просит трибунал предписать четыре временные меры... Во-первых, чтобы Соединенное Королевство отказалось начинать или продолжать разработку углеводородов на континентальном шельфе. Во-вторых, чтобы оно воздерживалось от исследования спорных морских районов в ущерб правам Аргентины заявил Оярсабаль в ходе слушаний трибунала

Оярсабаль подчеркнул, что запрашиваемые меры необходимы для защиты прав Аргентины до начала полноценного рассмотрения спора.

В сентябре президент страны Хавьер Милей внес в парламент законопроект об ужесточении санкций против компаний, добывающих нефть у Мальвинских (Фолклендских) островов. Позднее аргентинские власти объявили о санкциях в отношении 60 юридических и физических лиц, связанных с разработкой углеводородов на спорной территории.

Спор о суверенитете над Фолклендскими (Мальвинскими) островами между Аргентиной и Великобританией продолжается десятилетиями. В 1982 году страны вступили в вооруженный конфликт, завершившийся поражением Буэнос-Айреса.

Ранее Великобритания донесла до президента США Дональда Трампа свою четкую позицию по вопросу Фолклендских островов.