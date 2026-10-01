Дудаков рассказал о "столкновении интересов" в конфликте Аргентины с Британией Дудаков указал на конфликт интересов в споре Аргентины с Британией из-за нефти

Москва1 окт Вести.Возможное противостояние между Британией и Аргентиной приведет к "любопытному столкновению интересов", заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог, американист Малек Дудаков.

Любое противостояние между Британией и Аргентиной – это, во-первых, противостояние между страной-членом НАТО в лице Британии и важным союзником США вне НАТО... Еще вопросы возникают, как, например, будет себя вести израильское лобби в Соединенных Штатах Америки, потому что [президент Аргентины Хавьер] Милей вроде как произраильский, но при этом израильские фирмы заинтересованы в том, чтобы добывать нефть рядом с островами, они участвуют в британском проекте. Такое любопытное столкновение интересов. Не забываем еще, что, когда Мелей пришел к власти, он сразу начал антибританские настроения разгонять, для того, чтобы свой рейтинг поднять. При этом зачем-то золотовалютный запас Аргентины перевез в банки Лондона, любопытно получилось. Если будет противостояние, интересно, что с золотом произойдет? Но, я думаю, что очевидно, что с ним произойдет сказал Дудаков

Стало известно, что британская фирма Rockhopper Exploration и израильская Navitas Petroleum готовятся добывать нефть на крупном месторождении "Морской лев", расположенном к северу от Мальвинских островов. Милей обвинил британцев в незаконной эксплуатации аргентинских ресурсов, позже выставил им ультиматум.

На протяжении 200 лет острова являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией.