Аргентина дала Британии две недели на остановку нефтедобычи у Мальвин Аргентина требует от Британии прекратить нефтедобычу у Мальвинских островов

Москва29 сен Вести.Власти Аргентины предъявили Лондону требование в двухнедельный срок остановить разработку углеводородных ресурсов на континентальном шельфе в районе Мальвинских (Фолклендских) островов. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Хавьера Милея.

Если Великобритания не выполнит условие в отведенный срок, Буэнос-Айрес намерен подать в Международный трибунал по морскому праву ходатайство о принятии мер для защиты суверенных прав на свой континентальный шельф.

В канцелярии аргентинского лидера отметили, что страна не собирается бездействовать и продолжит отстаивать свои права, задействуя все дипломатические, административные и юридические механизмы, предусмотренные национальным и международным законодательством.

Сейчас речь идет о нефтяном проекте Sea Lion, расположенном примерно в 220 км от островов. Его ведут израильская Navitas Petroleum и британская Rockhopper Exploration. По оценкам, месторождение содержит до 1,7 млрд баррелей нефти — больше, чем запасы британской части Северного моря.

Аргентина называет эту деятельность "незаконной эксплуатацией", а работу Navitas власти ранее признали незаконной и "подпольной". Милей заявил, что при невыполнении требований Буэнос-Айрес подаст ходатайство об экстренном судебном запрете на разработку месторождения. Глава МИД Аргентины Пабло Кирно охарактеризовал этот шаг как "исторический и беспрецедентный", подчеркнув, что любое использование ресурсов без разрешения Буэнос-Айреса будет иметь последствия.

Аргентина уже судится с энергетическими компаниями, работающими в регионе: иски поданы против британских Rockhopper Exploration Hydrocarbons Limited, Rockhopper Exploration Oil Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC и Desire Petroleum Limited, а также против Navitas Petroleum Limited Partnership LP, ее британских "дочек" и канадских JHI Associates и Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Фолклендский архипелаг расположен в юго-западной части Атлантики — более чем в 12 тыс. км от Великобритании и менее чем в 500 км от Аргентины. Спор о его принадлежности тянется десятилетиями. В 1982 году страны несколько недель воевали, и конфликт закончился поражением Буэнос-Айреса. В ходе войны погибли 649 аргентинских и 255 британских военных, а также трое местных жителей. На референдуме 2013 года 99,8% островитян высказалось за сохранение статуса заморской территории Великобритании, однако аргентинские власти заявили, что итоги голосования не отменяют территориальных претензий страны.

В начале сентября Милей анонсировал законопроект об ужесточении ответственности для иностранных компаний, ведущих работы у Мальвин без разрешения Буэнос-Айреса, — ограничения планируют распространить на их акционеров, директоров и поставщиков. Через неделю президент Аргентины отменил запланированную на 23-24 октября поездку в Лондон.