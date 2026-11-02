Москва2 ноя Вести.Перечень наркотических прекурсоров, оборот которых в России запрещен или ограничен, пополнили 12 новыми веществами. Об этом следует из постановления российского правительства, которое есть в распоряжении ТАСС.

В список полностью запрещенных включили два новых прекурсора -"2-Бром-1-(4-метилфенил)-3-метоксипропан-1-он" и "N1-(2-(диэтиламино)этил)-4-нитробензол-1,2-диамин". Кроме того, еще 10 позиций попали в перечень веществ, оборот которых ограничивается или подпадает под особые меры контроля.

Также, согласно документу, кабмин ужесточил режим контроля за метиламином, который широко используется при изготовлении как ряда лекарств, так и некоторых наркотиков.

Прекурсоры наркотических средств представляют собой химические вещества и соединения, использующиеся как исходные компоненты или реагенты при производстве наркотиков. Наркопроизводители с целью обхода уже существующих запретов подбирают новые неподконтрольные вещества. Постановление правительства таким образом направлено на противодействие распространению новых прекурсоров.