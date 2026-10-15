Москва15 окт Вести.Правительство России приняло решение о расширении перечня стратегически значимых лекарственных препаратов. В обновленный список вошли несколько видов инсулина, а также средства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщили в кабинете министров.

В частности, список пополнился генно-инженерными инсулинами, противоопухолевым препаратом ленватиниб и тенектеплазой, применяемой при остром инфаркте миокарда. Для всех лекарств из перечня необходимо обеспечить полный цикл производства на территории России. Фармацевтические компании смогут рассчитывать на государственную поддержку при организации выпуска.

Помимо этого, такие медикаменты получат преимущество при государственных закупках. Ожидается, что это поможет обеспечить бесперебойные поставки необходимых препаратов в российские больницы и поликлиники.

Важно продолжать наращивать объемы производства и расширять ассортимент российских фармкомпаний, чтобы наши граждане были обеспечены отечественными медикаментами как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Ранее правительство уже дополняло перечень стратегически значимых лекарств — тогда в него вошли сразу 149 наименований, включая препараты для борьбы с опасными инфекциями и социально значимыми заболеваниями. Решение принималось с учетом предложений отечественных фармкомпаний, а для включенных в список медикаментов также предусмотрели возможность господдержки производства.

С 1 января 2025 по 31 декабря 2025 перерегистрировано 1 732 предельные отпускные цены на лекарственные препараты, которые являются жизненно важными.