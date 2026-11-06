В РФ запущен эксперимент по продаже лекарств в сельских почтовых отделениях

Кабмин России разрешил продажу лекарств в сельских почтовых отделениях В РФ запущен эксперимент по продаже лекарств в сельских почтовых отделениях

Москва6 ноя Вести.Правительство России запустило эксперимент по продаже наиболее востребованных лекарств в сельских почтовых отделениях и мобильных аптечных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства здравоохранения.

Отмечается, что кабмин принял ряд решений, направленных на повышение доступности лекарств.

В частности, продажа востребованных препаратов станет возможна в сельских почтовых отделениях и в передвижных аптечных пунктах. Согласно подписанному постановлению правительства, продажа медикаментов разрешена в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где отсутствуют аптечные и медицинские организации говорится в публикации

Как уточнили в Минздраве, в список препаратов вошли более 100 наименований, которые наиболее востребованы при амбулаторном лечении и отпускаются без рецепта. По данным ведомства, в эксперименте, который продлится до 1 сентября 2029 года, примут участие Нижегородская и Курская области.