Москва31 авг Вести.Препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, будут продаваться в мобильных аптеках по фиксированной цене. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Общественного совета при Росздравнадзоре, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

По его словам, по закону повышать цены на такие лекарственные средства запрещено. Однако, отметил глава АРФП, другие препараты в мобильных аптеках могут стоить немного выше, чем в обычных – это связано с дополнительными расходами на доставку лекарств.

Что касается списка жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, цены на них зафиксированы... Другое дело, что это не все 100% лекарственных средств, которые обращаются на рынке. Есть и те, которые не входят в этот список. Цены на них, возможно, будут повышаться… Себестоимость будет расти. Соответственно, вот все эти дополнительные расходы, связанные с бензином, с обслуживанием машины, вообще со стоимостью машины, с дополнительным людским ресурсом в виде водителей, все это надо будет оплачивать. Насколько это будет там входить или не входить вот в те рамки прибыли, которые есть у аптечных сетей, будем смотреть, потому что все регионы разные, расстояния везде разные, климатические условия везде разные, и на сегодня какой-то однозначной картины вот экономической мы пока не видим объяснил Дмитриев

С 1 сентября в России стартует эксперимент по передвижным аптечным пунктам. По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, такой эксперимент в дальнейшем должен облегчить жизнь населению отдаленных районов.