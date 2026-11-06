В Нижегородской и Курской областях запустят эксперимент с передвижными аптеками

В Нижегородской и Курской областях появятся передвижные аптеки В Нижегородской и Курской областях запустят эксперимент с передвижными аптеками

Москва6 ноя Вести.Эксперимент по розничной продаже медикаментов в передвижных аптечных пунктах для жителей малонаселенных и отдаленных территорий запустят в Нижегородской и Курской областях. Об этом сообщил Минздрав РФ.

Субъектами, где стартует эксперимент … выбраны Нижегородская и Курская области приводит РИА Новости отрывок из сообщения ведомства

Такой формат, с помощью которого планируют отработать механизм подобной торговли для ее широкого внедрения и постоянного использования, будет осуществляться до 1 сентября 2029 года.

Для начала работы передвижной аптеки нужно разрешение Росздравнадзора, наличие лицензии на фармдеятельность и владение ею не менее 3 лет. Ко всему прочему, пункт должен быть оснащен электронной системой платежей и возможностью вносить данные о проданных лекарствах в систему мониторинга их движения.

Работать в таком пункте обязательно должен человек с высшим или средним фармацевтическим образованием, сертификатом специалиста или пройденной аккредитацией.

В передвижных аптеках запрещается продавать препараты, содержащие наркотические средства; психотропные вещества и их прекурсоры; радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства; средства с установленным температурным режимом хранения ниже 15 градусов; спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%; товары, изготовленные аптечными организациями.