Москва30 сенВести.Правительство разрешило ввозить в Россию некоторые лекарства в упаковках на иностранном языке без полноценной инструкции на русском, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.
В первую очередь это касается препаратов для лечения орфанных (редких) заболеваний и высокотехнологичных лекарств.
До регистрации препарата в России его действительно можно ввозить по специальной процедуре для незарегистрированных лекарств - в том числе в иностранной упаковке. Но как только препарат получает регистрационное удостоверение, этот механизм перестает работать. А выпуск полностью русифицированной упаковки занимает несколько месяцев. В этот промежуток лекарство могло оказаться фактически недоступным, хотя аналогов в ряде случаев просто нет.
Новая норма как раз закрывает этот промежуток: в течение 12 месяцев после регистрации препарат можно поставлять в иностранной упаковке, но с наклейкой на русском. Это позволяет пациентам начать терапию вовремяговорится в сообщении
Важное уточнение: на саму упаковку должна быть наклеена этикетка с ключевой информацией на русском.
В Минздраве подчеркивали: такой упрощенный порядок не снижает контроль за качеством и безопасностью - он остается обязательным на всех этапах.
Ранее Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита из-за пыльцы березы, сообщили в пресс-службе ведомства.