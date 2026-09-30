Правительство разрешило ввозить в РФ лекарства в упаковках на иностранном языке

В России разрешили ввоз лекарств без инструкции на русском языке Правительство разрешило ввозить в РФ лекарства в упаковках на иностранном языке

Москва30 сен Вести.Правительство разрешило ввозить в Россию некоторые лекарства в упаковках на иностранном языке без полноценной инструкции на русском, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

В первую очередь это касается препаратов для лечения орфанных (редких) заболеваний и высокотехнологичных лекарств.

До регистрации препарата в России его действительно можно ввозить по специальной процедуре для незарегистрированных лекарств - в том числе в иностранной упаковке. Но как только препарат получает регистрационное удостоверение, этот механизм перестает работать. А выпуск полностью русифицированной упаковки занимает несколько месяцев. В этот промежуток лекарство могло оказаться фактически недоступным, хотя аналогов в ряде случаев просто нет.

Новая норма как раз закрывает этот промежуток: в течение 12 месяцев после регистрации препарат можно поставлять в иностранной упаковке, но с наклейкой на русском. Это позволяет пациентам начать терапию вовремя говорится в сообщении

Важное уточнение: на саму упаковку должна быть наклеена этикетка с ключевой информацией на русском.

В Минздраве подчеркивали: такой упрощенный порядок не снижает контроль за качеством и безопасностью - он остается обязательным на всех этапах.

Ранее Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита из-за пыльцы березы, сообщили в пресс-службе ведомства.