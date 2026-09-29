Москва29 сен Вести.Производство обезболивающих препаратов в России удалось обеспечить отечественным сырьем, к 2030 году планируется ввести завод по выпуску необходимых субстанций, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Такое заявление она сделала в ходе Всероссийской научно-практической конференции "Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи с применением наркотических и психотропных лекарственных препаратов".

Благодаря решениям, которые были приняты по решению главы государства, нам удалось обеспечить производство обезболивающих лекарственных препаратов отечественным сырьем. ... А к 2030 году мы планируем ввести завод по выпуску необходимых субстанций сказала вице-премьер

Ранее стало известно, что в России в 2027 году расширят национальный календарь вакцинации, добавив в него прививки от менингококка, вируса папилломы человека (ВПЧ), ротавируса и ветряной оспы.