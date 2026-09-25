В "Велфарм Групп" сообщили о строительстве корпуса площадью более 30 тыс. кв. м

В "Велфарм Групп" рассказали о наращивании производственных мощностей В "Велфарм Групп" сообщили о строительстве корпуса площадью более 30 тыс. кв. м

Москва25 сен Вести.Фармацевтическая компания "Велфарм Групп", расположенная в особой экономической зоне "Технополис Москва", наращивает производственные мощности – завершается строительство нового корпуса площадью более 30 тысяч квадратных метров. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказала президент компании Людмила Щербакова.

По ее словам, предприятие уже способно выпускать в год свыше пяти миллиардов таблеток твердой формы, а в планах нарастить мощности для производства миллиарда мягких желатиновых капсул.

У нас впереди большой шаг – мы сейчас заканчиваем строительство еще одного производственного корпуса. По сути, это еще один завод. По производственным площадям, существующий наш завод немногим более 20000 квадратных метров, а новый корпус более 30000 квадратных метров производственных площадей сказала Щербакова

Ранее первый заместитель генерального директора компании "Медплант" Владимир Каламагин рассказал, что статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" дает налоговые льготы, преференции по продвижению продукции, а также участие в форумах.