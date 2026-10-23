Москва23 октВести.МВД России предложило установить государственный контроль над семью новыми сильнодействующими веществами, которые вызывают психоактивный эффект и распространяются нелегально. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.
В пояснительной записке к документу говорится, что инициатива направлена на предотвращение распространения этих веществ в России, введение мер контроля за их оборотом и обеспечение неотвратимости наказания за связанные с ним преступления.
В перечень предлагается включить синтетические опиоиды, серосодержащие соединения с седативным эффектом, этомидат и селективный модулятор андрогенных рецепторов, относящийся к анаболическим средствам.
Этомидат применяется для внутривенного наркоза. При этом в некоторых странах Азии его начали использовать в качестве наполнителя для электронных сигарет.
Кроме того, с учетом предложений ФСБ России планируется установить меры контроля за плодами арековой пальмы Areca catechu, известными как бетельный орех. Они содержат психоактивный алкалоид ареколин.