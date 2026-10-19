Политики во Франции осудили обращение Макрона к нации после погромов

"Жалкое выступление": французские политики раскритиковали обращение Макрона Политики во Франции осудили обращение Макрона к нации после погромов

Москва19 окт Вести.Оппозиционные партии во Франции резко осудили обращение президента Эммануэля Макрона к нации после массовых погромов 17 октября. Политики обвинили его в беспомощности, отсутствии конкретных шагов и неспособности стабилизировать ситуацию. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Глава партии "Республиканцы" Брюно Ретайо отметил, что обращение Макрона было "крайне тревожным". Он обратил внимание на растерянность французского лидера и его неспособность применить возможности властей для устранения беспорядков, угрожающих стране. Ретайо потребовал от президента ввести чрезвычайное положение для защиты населения.

Жалкое выступление Эммануэля Макрона. У этой трусливой и потерявшей ориентиры власти больше нет ни слов, ни предложений для французов. У нее даже не осталось сил их защитить отреагировал в соцсети Х председатель партии "Национальное объединение" Жордан Барделла

Координатор партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар, в свою очередь, обвинил Макрона в безответственности. По его словам, президент в своем обращении ничего не объявил.

Безответственно выступать, чтобы ничего не сказать указал политик

Лидер парламентской фракции "Непокорившейся Франции" Матильда Пано охарактеризовала главу государства как "творца хаоса". По ее мнению, Макрон своими заявлениями только "подливает масла в огонь".

Сенатор от "зеленых" Янник Жадо назвал выступление лидера страны "ужасной демонстрацией бессилия". Он сравнил Францию с судном, набирающим воду и при этом оставшимся без руля и капитана.

Ранее Макрон выступил с обращением к нации после масштабных беспорядков, ставших последствиями акций протеста против экономической политики властей. В своем выступлении глава государства поручил правительству предотвратить новые погромы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обращение Макрона, указала на двойные стандарты Запада в оценке протестов.