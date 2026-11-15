Москва15 ноя Вести.Кандидат в президенты Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал уровень исторической подготовки французского руководства и резко высказался о главе МИД страны Жане-Ноэле Барро.

У них нет никакой исторической культуры​​​. Они даже не знают, чем раньше была Украина. Они не знают Екатерину II. Они ничего не знают. У нас нули. Вы видели министра иностранных дел? Клоун и сумасшедший заявил он в интервью телеканалу TVL

Политик также допустил, что Барро может подать на него в суд за клевету, однако подчеркнул, что считает свои слова не клеветой, а фактом.

Кроме того, Дюпон-Эньян заявил, что Европа стала объектом насмешек из-за участия в украинском конфликте. По его оценке, это стало крупнейшей геополитической ошибкой века для европейских стран, которые в результате лишились доступа к дешевым энергоресурсам.

Ранее на акции протеста в Париже лидер партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо порвал флаг Евросоюза и призвал французского лидера Эммануэля Макрона уйти в отставку.